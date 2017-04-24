Девушка, протаранившая 10 автомобилей во Владивостоке, была трезвая

Полиция проводит проверку

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД города Владивостока поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома 50 на Партизанском проспекте, сообщает РИА VladNews. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Установлено что, 22-летняя жительница Владивостока - водитель автомашины Mercedes-Benz, двигаясь с Некрасовской в сторону кольца Инструментального завода, не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованными вдоль дороги автомобилями. Пострадавших в результате автоаварии нет. 11 автомашин получили механические повреждения.

В пресс-службе ГАИ Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки. На момент ДТП стаж вождения водителя Mercedes-Benz составил два года, в текущем году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения девушка не привлекалась.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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