Полиция проводит проверку по факту аварии, в которой погиб грудной малыш

Ребенок был на руках у матери

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

В дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о столкновении транспортных средств по улице Новоникольское шоссе, сообщает РИА VladNews. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, 34-летний мужчина за рулем автомобиля Ниссан Санни двигался со стороны улицы Ленинградской в направлении села Новоникольск. В районе дома номер 8 по улице Новоникольское шоссе водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями марки Nissan Expert и Toyota Carina.

В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля Nissan Sunny – девочка в возрасте 7 месяцев. В момент движения погибшая находилась на заднем пассажирском сидении без специального детского удерживающего устройства - на руках у своей матери.

4 человека получили травмы различной степени тяжести: водитель Nissan Expert, 44-летний мужчина, пассажир Nissan Expert, 29-летний мужчина, пассажир Nissan Sunny, 19-летняя женщина, пассажир Toyota Carina, 26-летняя женщина.

В пресс-службе ГАИ Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на момент происшествия стаж вождения водителя Nissan Sunny составил 7 лет, в 2016 году он был привлечен к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам, штраф оплачен.

ДТП произошло в светлое время суток, на сухом асфальтовом покрытии. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.