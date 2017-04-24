Приморец погиб под тяжестью собственного трактора

Выясняются все обстоятельства случившегося

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Серьезное ДТП произошло в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Сообщение об автоаварии поступило 23 апреля в 11 часов утра в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району. В лесном массиве, в 15 км. от села Шахта Ильичевка, опрокинулось транспортного средство

По предварительным данным, 67-летний мужчина за рулем трактора направлялся в сторону реки, при прохождении лесного массива, на склоне сопки, он не справился с управлением и совершил опрокидывание. Мужчина оказался придавлен трактором к стволу дерева, в результате чего получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Транспортное средство было собрано самим погибшим.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.