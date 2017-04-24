Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в пригороде Владивостока

Выясняются все обстоятельства случившегося

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Серьезное ДТП произошло во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку утром, 22 апреля. В районе улицы Маковского, 65 произошло столкновение микрогрузовика и КАМАЗА. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, 67-летний мужчина за рулем микрогрузовика двигался со стороны улицы Шишкина в направлении улицы Шевченко. В районе дома номер 65 по улице Маковского водитель не справился с управлением своего транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ, осуществляющим дорожные работы.

Во время удара произошла сильная деформация кабины микрогрузовика, в результате которой водитель данного транспортного средства получил тяжелые травмы несовместимые с жизнью. Помощь врачей понадобилась водителю КАМАЗ, - при ударе он получил травму головы.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на момент происшествия стаж вождения обоих водителей составил 32 года, в текущем году к административной ответственности за нарушение ПДД они не привлекались. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.