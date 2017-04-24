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Поиски пропавших в Приморье рыбаков продолжаются

Пока безрезультатно
Фото: МЧС России по Приморскому краю Фото: МЧС России по Приморскому краю
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

С 6 часов утра до 16 часов дня вчера, 23 апреля, силами спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда «Рудная пристань» ФГКУ «ДВРПСО МЧС России», местными жителями и волонтерами проводились поиски пропавших рыбаков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

Была осмотрена водная акватория вдоль береговой черты на юг от реки Макисмовка, исследовано 30 километров побережья  и 35 км² водной акватории. Поиск результата не дал. Сегодня мероприятия планируется продолжить.

Всего нарастающим итогом осмотрено 102 км прибрежной полосы и 128,5 км2 водной поверхности. МСКЦ Южно-Сахалинска проводит оповещение проходящих вдоль побережья Приморского края судов, оповещено 12 судов.

С родственниками пострадавших по оказанию психологической помощи по телефону работает старший психолог-инспектор Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что 19 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой об оказании помощи сотрудникам полиции в проведении поисковых работ троих человек, пропавших в ночное время суток в результате опрокидывания катера в прибрежной полосе, расположенной в районе посёлка Усть-Соболевка Тернейского муниципального района. 20 апреля в 12:15 на берегу в 5 км южнее посёлка Усть-Соболевка, было обнаружено тело одного из пропавших, без признаков жизни и передано правоохранительным органам.

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