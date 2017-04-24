Жительница Уссурийска ушла из гостей не с пустыми руками

За кражу женщине грозит лишение свободы

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Житель Уссурийска обратился в дежурную часть отдела МВД с сообщением о хищении у него 46 тысяч рублей в квартире на улице Некрасова., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Известно, что потерпевший пришел в гости к девушке, которая была с подругой. После ухода мужчина обнаружил пропажу кошелька.

По подозрению в краже была задержана 33-летняя местная жительница, которая, немногим позже, призналась в содеянном. . Злоумышленница рассказала, что потратила похищенные денежные средства по своему усмотрению.

В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции проверяют задержанную на причастность к совершению аналогичных преступлений.