Жительница Уссурийска ушла из гостей не с пустыми руками

Житель Уссурийска обратился в дежурную часть отдела МВД с сообщением о хищении у него 46 тысяч рублей в квартире на улице Некрасова., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.
Известно, что потерпевший пришел в гости к девушке, которая была с подругой. После ухода мужчина обнаружил пропажу кошелька.
По подозрению в краже была задержана 33-летняя местная жительница, которая, немногим позже, призналась в содеянном. . Злоумышленница рассказала, что потратила похищенные денежные средства по своему усмотрению.
В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Сотрудники полиции проверяют задержанную на причастность к совершению аналогичных преступлений.