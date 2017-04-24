В Кипарисово сгорел дачный дом

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС по Приморью. Звонивший сообщил о возгорании дачного дома в посёлке Кипарисово в садовом обществе "Сокол".

Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты. Спустя 20 минут огнеборцы прибыли к месту пожара и провели разведку. Дачный дом был полностью объят пламенем, наблюдалось обрушение кровли.

Общая площадь пожара составила 50 кв.м. Всего при тушении было задействовано 2 человека личного состава и 1 единица техники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.