Идею создать в школах Владивостока классы с педагогическим уклоном поддержали родители

Создание профильных классов – лишь одна из мер по привлечению молодых специалистов

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Подростков, тяготеющих к преподавательской деятельности, объединят в специальные социально-гуманитарные классы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Уже в будущем учебном году это произойдет в пяти школах Владивостока: №№ 44, 45, 52, 70 и 77.

Предложение создать профильные классы поступило от директоров школ в ходе совещания, посвященного вопросам привлечения молодых специалистов. И вот теперь его поддержали родители. По их словам, это может способствовать становлению чуткого, понимающего и ответственного человека.

Все эти школы заключат соглашение со Школой педагогики ДВФУ о льготном поступлении в вуз, а впоследствии обеспечат выпускников рабочими местами в школах Владивостока. Сейчас руководство школ занимается утверждением нормативных актов и разрабатывает учебные планы.

По мнению Оксаны Унтиловой, директора школы №44, работа с документами будет закончена уже в мае. А значит, все желающие девятиклассники пяти школ смогут получать усиленную гуманитарную подготовку уже со следующего учебного года.

Создание профильных классов – лишь одна из мер по привлечению молодых специалистов. Напомним, несколько лет назад глава города Игорь Пушкарёв организовал доплаты молодым педагогам, а также выдачу им "подъемных" средств. Последние выплачиваются единоразово, при устройстве на работу. Молодой специалист получает на руки около 42-х тысяч рублей. Что касается ежемесячных доплат, их размер варьируется от 13 до 18 тысяч рублей. Эти деньги педагог получает ежемесячно вместе с зарплатой на протяжении первых трех лет работы.