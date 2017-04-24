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Пьяный приморец угнал автомобиль с автомойки, а после попал на нем в ДТП

Мужчина признался в содеянном
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Жительницы Владивостока обратилась в полицию с заявлением о том, что с территории автомойки был угнал ее личный автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По подозрению в автоугоне был задержан 30-летний сотрудник автомойки. Так, мужчина, напившись, решил похитить автомобиль марки Toyota Corolla Axio с территории автомойки. Этой же ночью, не справившись с управлением транспортного средства, лихча разбил похищенный автомобиль. В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.

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