Пьяный приморец угнал автомобиль с автомойки, а после попал на нем в ДТП

Мужчина признался в содеянном

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Жительницы Владивостока обратилась в полицию с заявлением о том, что с территории автомойки был угнал ее личный автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По подозрению в автоугоне был задержан 30-летний сотрудник автомойки. Так, мужчина, напившись, решил похитить автомобиль марки Toyota Corolla Axio с территории автомойки. Этой же ночью, не справившись с управлением транспортного средства, лихча разбил похищенный автомобиль. В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.