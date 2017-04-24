Владивостокцы нашли себе новое опасное развлечение

По данному факту проводится проверка

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке проводится доследственная проверка по сообщению СМИ об играх подростках на крыше недостроенной больницы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

В распоряжение редакции попали шокирующие кадры. Действие разворачивалось в районе недостроенного здания больницы по улице Стрелковая. Подростки нашли себе новое опасное развлечение: ребята соорудили так называемую "тарзанку", с помощью которой прыгали вниз с 9 этажа, в конечном итоге вися над трассой. Инцидент был запечатлен вечером, 23 апреля.

На данный момент лидер пока неизвестного сообщества, 24-летний парень, опрошен. Парень заявил, что является альпинистом и имеет соответствующие свидетельство. Все любители экстрима являются совершеннолетними.

Вместе с тем, следователи выясняют, кто является собственником объекта незавершенного строительства, застройщиком, а также на кого возложена обязанность по охране территории объекта.

По результатам проверки принято процессуальное решение.