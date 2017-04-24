​«Луч» сыграл вничью с лидером чемпионата «Тосно»

Хотя имел все шансы эту встречу выиграть

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

В минувшее воскресенье «Луч-Энергия» играл на домашней площадке с одним из лидеров чемпионата России по футболу в первой лиге – клубом «Тосно» из Ленинградской области. И имел все шансы эту встречу выиграть, сообщает корреспондент РИА VladNews. Около тысячи зрителей, несмотря на промозглую и ветреную погоду, всячески поддерживали своих любимцев.

Восемь матчей подряд без побед подвигли тренерский штаб «тигров» на кардинальные перестановки. На игру хозяева вышли без единого номинального форварда, вперед был отправлен полузащитник Александр Носов.

Быстрый футболист создал первый по-настоящему острый момент в матче, когда технично обработал сложный мяч и выиграл позицию у защитника. Выскочив на вратаря гостей Артура Нигматуллина, наш игрок замешкался и затем с острого угла пробил неточно.

Абсолютно равная игра в первом тайме в итоге завершилась нелогичным голом «Тосно» на исходе 45-й минуты. После подачи с углового и пары рикошетов, нападающий Александр Кутьин сходу хлестко пробил в ближний угол – наш вратарь Александр Котляров мяча коснулся, но он все равно влетел в сетку.

Второй тайм проходил по схожему сценарию: много борьбы в центре поля, но мало результативного футбола у «Луча». Время шло, в середине тайма наставник приморцев Константин Емельянов бросил на поле все атакующие силы. Илья Михалев и Иван Столбовой сформировали дуэт форвардов и со свежими силами бросились отыгрываться. Затем на поле появился и атакующий полузащитник Вадим Минич. «Луч-Энергия» штурмовал ворота соперника и на 83-ей минуте встречи Иван Столбовой замкнул навес с углового - 1:1.

А буквально в самом конце поединка у желто-синих появился шанс на победу. На 88-ой минуте матча в штрафной «Тосно» сбили Илью Михалева. Пенальти пошел бить Вадим Минич. И не забил.