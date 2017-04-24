Жительница Владивостока снялась в «Кухне»

Лиза Вдовина стала актрисой эпизода

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Жительница Владивостока Лиза Вдовина снялась в эпизоде фильма «Кухня: последняя битва», сообщает корреспондент РИА VladNews.

В своем Instagram девушка выложила видео со съемок со словами благодарности:

"Спасибо #стс и #кухняпоследняябитва что пригласили. Приятного просмотра!", - пишет Лиза Вдовина.

Стоит отметить, что премьера фильма в России состоялась 20 апреля. Это российский комедийный художественный кинофильм режиссёра Антона Федотова, продолжение шестого сезона телесериала «Кухня». В съёмках фильма приняли участие звёзды мировой кухни — Стюарт Ян Белл, Демиен Дювио, Уильям Ламберти и другие.