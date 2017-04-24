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Общество

Автолюбители Находки каждое утро встречают в пробке

Ужасное состояние дорог осложняет трафик
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Жители Находки жалуются на ужасное состояние дорожного полотна, сообщает РИА VladNews.

Утром каждого дня автомобилисты, выезжающие из микрорайона города Находки Врангель, вынуждены стоять в километровой пробке. Водители сообщают, что затор связан с ужасным состоянием дороги. Из-за ям под мостом в районе угольного терминала людям каждый день приходится добираться на работу по несколько часов. 

Точно такую же ситуацию можно наблюдать и к вечеру, когда жители Врангеля спешат после работы домой.

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что трасса Владивосток - Находка в ужасном состоянии. Корреспондент РИА VladNews запечатлел самые печальные участки трассы. Немногим позже в редакцию пришло сообщение от жителя Находки о том, что трасса разбита как в сторону Владивостока, так и в сторону Находки. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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