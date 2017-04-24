Эксперт о варварском нападении на ФБС в Хабаровске: когда начинают травить тараканов то, они начинают отовсюду лезть

В Хабаровске напали на приемную ФСБ

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Стрельбу в Управлении ФСБ России по Хабаровскому краю устроил местный житель 1999 года рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на радио Спутник. По некоторым данным, входил в неонацистскую группу, - говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства. В результате стрельбы, погибли два человека — сотрудник ФСБ и один из двух посетителей. Нападавший уничтожен.

«Здания ФСБ и других органов власти всегда притягивают людей с неуравновешенной психикой», - рассказал в эфире радио Sputnik член ассоциации группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов.

«Приемная ФСБ и другие органы власти всегда притягивает людей с неустойчивой психикой. Это - один из вариантов. Человек пришел, по первичной информации, как бы бесцельно. Если предполагать, что нападавший имел отношение к неонацистской группировке, то тут рассматривается версия, что Управление ФСБ по Хабаровскому краю постоянно и успешно ведет работу по линии борьбы с экстремистскими, в том числе, неонацистскими и террористическим организациями. Конечно, он был членом какой-то группировки, потому что в таком возрасте психика неустойчива, она подвержена влиянию, но, одновременно, хочется проявить и себя. И это не всегда дает положительный контент - что и произошло», - рассказал Андрей Попов.

По словам эксперта, не исключено, что нападение связано с активизацией работы спецслужб после теракта в петербургском метро.

«В связи со взрывами в Петербурге, была усилена работа по противодействию организациям экстремистского и нацистского толка. Возможно, что действия по их разработке, перешли уже в более активную фазу. Почувствовав это, главари группировок чувствовали, что их группы скоро будут задержаны, обезврежены. Если предполагать, что они действовали на чьи-то деньги, а деньги их спонсоров не были реализованы, не были, выражаясь их сленгом, «отбиты», то, чтобы показать, что деньги на создание этой организации, прошли не зря, они решаются на какую-то акцию. И ничего лучше не придумали, как сделать совершить это варварское нападение на сотрудников, которые не успели применить оружие, до того, как преступник начал стрелять. Приведу всем понятный пример: когда начинают травить тараканов и других вредных животных, то, оказывается, они во всех щелях были и начинают отовсюду лезть. Такое ощущение, что их становится больше. На самом деле, их не больше, а меньше, но в последние свои минуты они проявляют себя более активно. В этом видна определенную параллель с тем, что произошло в Хабаровске».



