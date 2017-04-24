За сутки в Приморье зафиксировано 12 пожаров

Выявлено 17 термоточек

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению 12 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: в Партизанском муниципальном районе и городском округе Большой Камень – тушение деревянной бани на улице Космодемьянской в селе Владимиро-Александровское; тушение пристройки к дому из бруса, расположенного в городском округе Большой Камень на улице Чайкина.

На тушении было задействовано 61 человек личного состава и 20 единиц техники.

По состоянию на семь часов утра на территории Приморского края выявлено 17 термических аномалий в 8 муниципальных образованиях. Проверяются.