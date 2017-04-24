​Жительница Владивостока удивила автомобилистов своим поступком

В пригороде Владивостока женщина удивила водителей своим поступком, сообщает корреспондент РИА VladNews.
В распоряжении редакции оказалось видео, на котором видно, как женщина переходит оживленную трассу не по пешеходному переходу. За кадром - нелестные комментарии очевидцев в ее сторону.
По словам снимающего, женщина уже не молода, но тем не менее это не мешает ей нарушать правила дорожного движения. Женщина переходит оживленную проезжую часть, лихо перепрыгивая через леера. Пешехода не пугает и наличие несущихся мимо автомобилей.
В конечном итоге, женщине удается пересечь трассу без последствий для себя и других участников движения.