​Во Владивостоке завершилась модная неделя

Большой фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

С 17 по 23 апреля во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса прошла неделя моды "University Pacific Style Week", в которой смогли принять участие не только известные дальневосточные дизайнеры, но и начинающие дизайнеры,творческие коллективы, школьники, учащиеся начальных и средних профессиональных учебных заведений, студенты высших учебных заведений и авторы, работающие на профессиональной основе в области моды и дизайна, сообщает РИА VladNews.

В рамках недели моды, помимо показа мод и мастер-классов для дизайнеров, в субботу, 23 апреля, прошел конкурс молодых дизайнеров «Пигмалион», где студенты представили работы в пяти номинациях: «Дебют», «Прет-а-порте», «Прет-а-порте де люкс», «Авангард» и «Бизнес-идея».

Неделя моды завершилась показом под названием Local brand’s day, где известные дизайнеры Владивостока представили свои сезонные коллекции весна-лето 2017 года.

Стоит отметить, что мероприятие проводится с 2012 года.

Фото: Маргарита Рябикова