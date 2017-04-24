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Фоторепортажи

​Во Владивостоке завершилась модная неделя

Большой фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

С 17 по 23 апреля во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса прошла неделя моды "University Pacific Style Week", в которой смогли принять участие не только известные дальневосточные дизайнеры, но и начинающие дизайнеры,творческие коллективы, школьники, учащиеся начальных и средних профессиональных учебных заведений, студенты высших учебных заведений и авторы, работающие на профессиональной основе в области моды и дизайна, сообщает РИА VladNews.

В рамках недели моды, помимо показа мод и мастер-классов для дизайнеров, в субботу, 23 апреля, прошел конкурс молодых дизайнеров «Пигмалион», где студенты представили работы в пяти номинациях: «Дебют», «Прет-а-порте», «Прет-а-порте де люкс», «Авангард» и «Бизнес-идея».

Неделя моды завершилась показом под названием Local brand’s day, где известные дизайнеры Владивостока представили свои сезонные коллекции весна-лето 2017 года.

Стоит отметить, что мероприятие проводится с 2012 года.

Фото: Маргарита Рябикова

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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