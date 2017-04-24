Несколько авиарейсов из Владивостока задерживаются в понедельник, 24 апреля

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Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

В аэропорту Владивостока сегодня, 24 апреля, задерживаются несколько авиарейсов, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.

Так, рейс авиакомпании Аврора HZ-523, следующий по маршруту Владивосток — Терней, задерживается на один час пять минут. Вылет планировался в 9:00 по местному времени, но перенесся на 10 часов 5 минут. Время регистрации на рейс: 09:05-09:50.

Рейс авиакомпании Air Koryo JS-272, следующий по маршруту Владивосток — Пхеньян, задерживается на 7 часов 40 минут. Вылет планировался в 12 часов 20 минут по местному времени, но перенесся на 20:00. Время регистрации на рейс: 18:00-19:20.