Один междугородний рейс из Владивостока отменен

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Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Один междугородний автобусный рейс из Владивостока отменен сегодня, 24 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

Так, рейс 522, следующий по маршруту Владивосток - Покровка в 16:30 отменен.