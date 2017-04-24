Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Один междугородний автобусный рейс из Владивостока отменен сегодня, 24 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
Так, рейс 522, следующий по маршруту Владивосток - Покровка в 16:30 отменен.
Один междугородний автобусный рейс из Владивостока отменен сегодня, 24 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
Так, рейс 522, следующий по маршруту Владивосток - Покровка в 16:30 отменен.
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