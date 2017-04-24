Во Владивостоке сегодня, 24 апреля, ожидается дождь

В крае переменная облачность, местами небольшой дождь

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 24 апреля, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь. Утром местами туман. Ветер юго-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +5...+18°C.

Во Владивостоке переменная облачность, утром местами туман, вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный, вечером сильный. Температура воздуха +9...+11°C, в пригороде +12...+14 °C.

В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +13...+15°C.

В Находке переменная облачность,вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +9...+11°C.