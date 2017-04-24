Дальневосточные гонщики вновь встретились на Приморском кольце

Новые участники – новые победы

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

В минувшие выходные, 22 и 23 апреля, на Приморском кольце состоялось открытие сезона РДС-Восток-2017, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Несмотря на пасмурную погоду, на дрифт-уикенде побывали сотни приморцев, которые приехали поддержать любимых гонщиков и хорошо провести время. На трибунах образовывались целые фан-зоны. «Три. Два. Один. Дрифт» - кричали болельщики вместе с комментатором.

Всего на участие в первом сезоне было заявлено 15 спортсменов, однако после первого дня соревнований на трассу вышли 14 гонщиков. Дебютантка Валерия Маковозова из-за травмы, которая была получена накануне в одиночных заездах, не смогла принимать участия дальше.

В этом году РДС-Восток пополнился новыми участниками, но правила остались прежними. В парных заездах зрителям был представлен топ-16, топ-8 и топ-4, по результатам которым и был выявлен победитель – Макар Черныш из Благовещенска, одержавший победу и в одиночных заездах. На второй строчке оказался Максим Седых, а его однофамилица – Екатерина Седых по результат первого этапа занимает третье место.

Стоит отметить, что организаторы, как и прежде, радуют зрителей яркими шоу. На открытие дрифт-шоу продемонстрировал 14-летний гонщик, который начал увлекаться дрифтом еще в 12 лет. На сегодняшний день Денис Сорокопуд не на много отстает от своих профессиональных коллег, что не может не радовать его наставника – Илью Федорова.

Еще одним сюрпризом стал приезд японских гонщиков, которые также присутствовали на церемонии открытия. К сожалению, зрители не смогли увидеть навыки спортсменов из Страны Восходящего Солнца, так как гонщики приехали в России для съемок видеоролика, но пожелали победы нашим гонщикам и пообещали приехать в Приморье на соревнования D1, которые пройдут в сентябре.

С сегодняшнего дня приморские гонщики начали подготовку ко второму этапу, который состоится в Хабаровске 27 и 28 мая.