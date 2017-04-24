В начале следующей недели над Приморьем пройдет циклон 17:57, 23 апреля В начале следующей недели над Приморьем пройдет циклон
Владивостокский автолюбитель выбил страйк из 5 припаркованных авто 14:49, 23 апреля Владивостокский автолюбитель выбил страйк из 5 припаркованных авто (Фото)
Стали известны подробности​ крупной аварии во Владивостоке 14:12, 23 апреля Стали известны подробности​ крупной аварии во Владивостоке
Новостная лента
Апрель, 24 понедельник
08:56
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
08:56
Пластиковые отходы угрожают экологии
08:56
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
08:04
Россиянам запретили называть детей как они хотят
06:22
Как люди по всему миру отличаются друг от друга Видео
05:09
У бывших алкоголичек плохо восстанавливается мозг, - ученые
04:03
Одна из важнейших таможен Приморья отметила юбилей
03:01
Во Владивостоке выбрали лучших собак-таможенников и кинологов ДФО
02:03
Зарплата медикам в 2017 году: будет ли прибавка и когда
01:08
Сотрудники администрации Владивостока приняли участие в субботнике вместе с тысячами горожан
Апрель, 23 воскресенье
23:43
Появился рейтинг самых популярных среди российских чиновников авто
22:27
Во Владивостоке на улице Толстого высадили целую аллею молодых лип
21:37
Военные объяснили перемещение техники у границы с Северной Кореей
20:32
На аллее Дениса Давыдова во Владивостоке высажено более 70 деревьев
19:24
Приморские врачи признаны лучшими на всероссийском конкурсе
18:31
В Находке появится автоматическая система контроля за угольной пылью
17:57
В начале следующей недели над Приморьем пройдет циклон
17:23
Конец света-2017: подробности, дата
17:02
На острове Русский собрали две тонны мусора
16:41
Молодой приморец нагло отобрал телефон у своего знакомого
16:12
Версия: Расстрелявший людей в ФСБ Хабаровска подросток был последователем «приморских партизан» Фото
15:39
Сильный ночной пожар произошел в Приморье
15:15
Во Владивостоке проходят рейды по нелегальным парковкам
14:49
Владивостокский автолюбитель выбил страйк из 5 припаркованных авто Фото
14:44
Приморье обрабатывают от клещей Адреса
14:12
Стали известны подробности​ крупной аварии во Владивостоке
13:47
Заразные клещи атакуют приморцев Адреса
13:22
Во Владивостоке задержана новая партия поддельных китайских игрушек
12:52
Под Владивостоком замечены танковые колонны Фото
12:27
В Приморье сегодня сохраняется риск пожаров
12:04
23 апреля - Антипасха у христиан
11:46
Автомобиль с семьей из 3 человек перевернулся в кювет Фото
11:21
Тяжелое ДТП произошло в Приморье Фото
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4119 (58) от 21 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Горожан призвали взяться за метлы и кисти
Пороховая бочка на Корейском полуострове
Центральная площадь стала продуктовой. На два дня
ПЭТ-исследованиям добавят препаратов
«Бессмертному полку» нужны волонтеры
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Россия

Россиянам запретили называть детей как они хотят

Под запрет попали цифры, бранные слова, знаки препинания и должности
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Следует напомнить, что сенатор Валентина Петренко внесла законопроект в нижнюю палату парламента ровно год назад.

Закон предполагает внесение в Семейный кодекс поправок, согласно которым при выборе имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением дефиса), указаний на ранги, должности и титулы, а также бранных слов.

Кроме того, документом устанавливается, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Так, детям разрешается давать фамилию отца, матери или двойную фамилию. При этом последовательность фамилий отца и матери (в случае двойных фамилий) у полнородных братьев и сестер изменять нельзя.

Таким образом, данный закон призван защитить интересы детей и оградить их от излишней оригинальности родителей при выборе имен. 

Напомним, что ранее родители не были ничем ограничены, а органы ЗАГС были не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине неблагозвучности, оскорбительности или непроизносимости. 

Наибольший резонанс получила история с мальчиком, которого родители хотели назвать БОЧ рВФ 260602.Также в число самых необычных имен, данных мальчикам, попали Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, а у девочек — Принцесса Даниэлла, Океана, Заря-Заряница, Апрель.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Зарплата медикам в 2017 году: будет ли прибавка и когда
02:03, 24 апреля 2017 Зарплата медикам в 2017 году: будет ли прибавка и когда

Невыполнение "майского указа" президента помогло в 2017 году сэкономить 75 миллиардов рублей

ТОФ провел первую репетицию колонны на параде 9 мая во Владивостоке
14:53, 21 апреля 2017 ТОФ провел первую репетицию колонны на параде 9 мая во Владивостоке

Впереди - еще четыре ночных тренировки на Светланской

Корабли ТОФ вошли в порт столицы Филиппин
03:24, 21 апреля 2017 Корабли ТОФ вошли в порт столицы Филиппин

Моряки из Владивостока находятся в дальнем океанском плавании с 1 апреля

Дмитрий Медведев пообещал поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума в ближайшие годы
13:02, 20 апреля 2017 Дмитрий Медведев пообещал поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума в ближайшие годы

По словам главы правительства, для этого есть все возможности

Большая часть россиян не хотят заводить карту «Мир»
17:18, 19 апреля 2017 Большая часть россиян не хотят заводить карту «Мир»

Новый опрос ВЦИОМ

Реальные доходы россиян упали в I квартале 2017 года
14:43, 19 апреля 2017 Реальные доходы россиян упали в I квартале 2017 года

​По данным Росстата

Минимальная цена на водку поднимется до 205 рублей
16:24, 14 апреля 2017 Минимальная цена на водку поднимется до 205 рублей

Из-за повышения акциза на крепкий алкоголь