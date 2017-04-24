Россиянам запретили называть детей как они хотят

Под запрет попали цифры, бранные слова, знаки препинания и должности

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Следует напомнить, что сенатор Валентина Петренко внесла законопроект в нижнюю палату парламента ровно год назад.

Закон предполагает внесение в Семейный кодекс поправок, согласно которым при выборе имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением дефиса), указаний на ранги, должности и титулы, а также бранных слов.

Кроме того, документом устанавливается, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Так, детям разрешается давать фамилию отца, матери или двойную фамилию. При этом последовательность фамилий отца и матери (в случае двойных фамилий) у полнородных братьев и сестер изменять нельзя.

Таким образом, данный закон призван защитить интересы детей и оградить их от излишней оригинальности родителей при выборе имен.

Напомним, что ранее родители не были ничем ограничены, а органы ЗАГС были не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине неблагозвучности, оскорбительности или непроизносимости.

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