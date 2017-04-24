Мы живем в мире, где мобильников больше, чем туалетов

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Как люди по всему миру отличаются друг от друга? Нетрудно представить, что мы проживаем жизнь, как и все остальные люди на Земле. Однако это не совсем так. Знаете ли вы, что только у 40 процентов людей на Земле есть доступ к Интернету, или что мобильных телефонов больше, чем туалетов? Оказывается, наши жизни совсем не похожи.

Это перевод нового выпуска познавательной передачи AsapSCIENCE, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Посмотрев это видео, вы узнаете о том, как люди по всему миру отличаются друг от друга: