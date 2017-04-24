У бывших алкоголичек плохо восстанавливается мозг, - ученые

Еще одно различие между женским и мужским алкоголизмом

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Сотрудники Бостонского медицинского университета рассказали о том, почему женский алкоголизм опаснее мужского, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Они проанализировали состояние головного мозга 30 мужчин и 30 женщин, ранее страдавших от алкоголизма. В рамках исследования была проведена нейропсихологичсеская оценка каждого участника, а также МРТ. На момент эксперимента период воздержания от алкоголя варьировался от месяца до 38 лет.

Полученные данные специалисты проанализировали и увидели, что мозг женщин, страдавших от алкоголизма, пострадал больше, чем у пьющих мужчин. Оказалось, что даже через несколько лет после того, как женщины бросили пить, структура их мозга не приходила в норму. У мужчин же процесс восстановления структуры головного мозга происходит гораздо быстрее.

Ученые отмечают, что это исследование доказало больший вред алкоголизма женщин. По их словам, нервная система женщин под воздействием алкоголя разрушается быстрее.

Исследователям даже удалось объяснить причины того, что женщины от алкоголизма страдают больше. Это связано с особенностями работы системы вознаграждения, или внутреннего подкрепления.