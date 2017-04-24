Одна из важнейших таможен Приморья отметила юбилей

Уссурийской таможне 25 лет

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

20 апреля во Дворце культуры «Дружба» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования Уссурийской таможни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Праздничное мероприятие открыл начальник Уссурийской таможни, полковник таможенной службы Николай Лощинин, поблагодарив коллектив за труд, высокий профессионализм и преданность своему делу. Особые слова благодарности прозвучали для ветеранов таможенной службы, заложивших крепкий фундамент, на котором совершенствует свое мастерство нынешнее поколение.

Также с поздравительной речью перед коллегами выступил начальник Дальневосточного таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы Юрий Ладыгин.

Среди почетных гостей в зале присутствовали представители администрации и Думы Уссурийского городского округа, смежных силовых структур, налоговых органов, Приморской торгово-промышленной палаты, а также начальник Уссурийской таможни с 2008 по 2015 г. Леонид Канин.

Украшением мероприятия стало выступление артистов Уссурийска, а также творческих коллективов таможни, которые продемонстрировали со сцены свои музыкальные и танцевальные способности. Особые эмоции у зрителей вызвал хор таможни, исполнивший гимн Уссурийской таможни, которым и завершился праздничный концерт.