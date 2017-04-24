В начале следующей недели над Приморьем пройдет циклон 17:57, 23 апреля В начале следующей недели над Приморьем пройдет циклон
Владивостокский автолюбитель выбил страйк из 5 припаркованных авто 14:49, 23 апреля Владивостокский автолюбитель выбил страйк из 5 припаркованных авто (Фото)
Стали известны подробности​ крупной аварии во Владивостоке 14:12, 23 апреля Стали известны подробности​ крупной аварии во Владивостоке
Новостная лента
Апрель, 24 понедельник
05:40
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
05:40
Пластиковые отходы угрожают экологии
05:40
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
05:09
У бывших алкоголичек плохо восстанавливается мозг, - ученые
04:03
Одна из важнейших таможен Приморья отметила юбилей
03:01
Во Владивостоке выбрали лучших собак-таможенников и кинологов ДФО
02:03
Зарплата медикам в 2017 году: будет ли прибавка и когда
01:08
Сотрудники администрации Владивостока приняли участие в субботнике вместе с тысячами горожан
Апрель, 23 воскресенье
23:43
Появился рейтинг самых популярных среди российских чиновников авто
22:27
Во Владивостоке на улице Толстого высадили целую аллею молодых лип
21:37
Военные объяснили перемещение техники у границы с Северной Кореей
20:32
На аллее Дениса Давыдова во Владивостоке высажено более 70 деревьев
19:24
Приморские врачи признаны лучшими на всероссийском конкурсе
18:31
В Находке появится автоматическая система контроля за угольной пылью
17:57
В начале следующей недели над Приморьем пройдет циклон
17:23
Конец света-2017: подробности, дата
17:02
На острове Русский собрали две тонны мусора
16:41
Молодой приморец нагло отобрал телефон у своего знакомого
16:12
Версия: Расстрелявший людей в ФСБ Хабаровска подросток был последователем «приморских партизан» Фото
15:39
Сильный ночной пожар произошел в Приморье
15:15
Во Владивостоке проходят рейды по нелегальным парковкам
14:49
Владивостокский автолюбитель выбил страйк из 5 припаркованных авто Фото
14:44
Приморье обрабатывают от клещей Адреса
14:12
Стали известны подробности​ крупной аварии во Владивостоке
13:47
Заразные клещи атакуют приморцев Адреса
13:22
Во Владивостоке задержана новая партия поддельных китайских игрушек
12:52
Под Владивостоком замечены танковые колонны Фото
12:27
В Приморье сегодня сохраняется риск пожаров
12:04
23 апреля - Антипасха у христиан
11:46
Автомобиль с семьей из 3 человек перевернулся в кювет Фото
11:21
Тяжелое ДТП произошло в Приморье Фото
10:55
Владивостокский водитель собрал в аварии 10 автомобилей Фото
10:21
Во Владивостоке отменены два авиарейса
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4119 (58) от 21 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Горожан призвали взяться за метлы и кисти
Пороховая бочка на Корейском полуострове
Центральная площадь стала продуктовой. На два дня
ПЭТ-исследованиям добавят препаратов
«Бессмертному полку» нужны волонтеры
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Одна из важнейших таможен Приморья отметила юбилей

Уссурийской таможне 25 лет
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

20 апреля во Дворце культуры «Дружба» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования Уссурийской таможни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Праздничное мероприятие открыл начальник Уссурийской таможни, полковник таможенной службы Николай Лощинин, поблагодарив коллектив за труд, высокий профессионализм и преданность своему делу. Особые слова благодарности прозвучали для ветеранов таможенной службы, заложивших крепкий фундамент, на котором совершенствует свое мастерство нынешнее поколение.

Также с поздравительной речью перед коллегами выступил начальник Дальневосточного таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы Юрий Ладыгин.

Среди почетных гостей в зале присутствовали представители администрации и Думы Уссурийского городского округа, смежных силовых структур, налоговых органов, Приморской торгово-промышленной палаты, а также начальник Уссурийской таможни с 2008 по 2015 г. Леонид Канин.

Украшением мероприятия стало выступление артистов Уссурийска, а также творческих коллективов таможни, которые продемонстрировали со сцены свои музыкальные и танцевальные способности. Особые эмоции у зрителей вызвал хор таможни, исполнивший гимн Уссурийской таможни, которым и завершился праздничный концерт.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке выбрали лучших собак-таможенников и кинологов ДФО
03:01, 24 апреля 2017 Во Владивостоке выбрали лучших собак-таможенников и кинологов ДФО

Для участия в чемпионате ФТС

Сотрудники администрации Владивостока приняли участие в субботнике вместе с тысячами горожан
01:08, 24 апреля 2017 Сотрудники администрации Владивостока приняли участие в субботнике вместе с тысячами горожан

В городе продолжается санитарный двухмесячник

Во Владивостоке на улице Толстого высадили целую аллею молодых лип
22:27, 23 апреля 2017 Во Владивостоке на улице Толстого высадили целую аллею молодых лип

22 апреля во Владивостоке прошел общегородской субботник

На аллее Дениса Давыдова во Владивостоке высажено более 70 деревьев
20:32, 23 апреля 2017 На аллее Дениса Давыдова во Владивостоке высажено более 70 деревьев

Береза, рябина, клен и другие виды деревьев теперь украшают улицу

Приморские врачи признаны лучшими на всероссийском конкурсе
19:24, 23 апреля 2017 Приморские врачи признаны лучшими на всероссийском конкурсе

В деле здравоохранения и профилактики болезней

В начале следующей недели над Приморьем пройдет циклон
17:57, 23 апреля 2017 В начале следующей недели над Приморьем пройдет циклон

Погода будет неустойчивой

На острове Русский собрали две тонны мусора
17:02, 23 апреля 2017 На острове Русский собрали две тонны мусора

Субботник прошел в «Геологическом разрезе Чернышева»