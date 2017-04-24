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Общество

Во Владивостоке выбрали лучших собак-таможенников и кинологов ДФО

Для участия в чемпионате ФТС
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

В столице Приморского края с 18 по 20 апреля прошли региональные соревнования по многоборью специалистов-кинологов на Кубок Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подобные соревнования стали уже традиционными, в этом году они проводятся в девятый раз. Их цель - проверка и повышения профессионального мастерства кинологов, уровня натренированности служебных собак и, конечно, обмен опытом.

В трехдневном турнире приняли участие 18 лучших специалистов-кинологов из девяти таможен Дальневосточного федерального округа и их питомцы - собаки служебных и охотничьих пород: немецкие овчарки, малинуа (бельгийские овчарки), спаниели (английский и русский охотничий) и лабрадоры.

Состязания проходили на объектах таможенного управления, площадке Владивостокской ОТШ ДОСААФ и стадионе средней школы № 61 Владивостока.

Четвероногие помощники таможенников продемонстрировали свое умение искать подконтрольные объекты на грузовом и легковом автотранспорте, в багаже и помещениях. Кинологи и их питомцы показали слаженность действий и взаимопонимание, а собаки - выучку на послушание. Для поиска использовались имитаторы запахов наркотических средств.

Борьба за кубки и медали была острой, все собаки показывали хорошую подготовку, но победили сильнейшие. Первое место заняла команда Камчатсткой таможни, второе – Благовещенской, третье – Находкинской. Владивостокская таможня в этих соревнованиях заняла пятое место и получила почетный приз «За волю к победе».

В личном первенстве лучшими в этом году оказались кинолог Находкинской таможни Татьяна Шевченко с овчаркой по кличке Апелерэ Айра - первое место, второе место - кинолог Камчатской таможни Виталий Айларов с бельгийской овчаркой Флора, третье место досталось кинологу Ксении Лукиной с русским спаниелем Райс из Благовещенской таможни.

Победители Дальневосточных региональных соревнований в составе сборной ДВТУ примут участие в чемпионате Федеральной таможенной службы в мае этого года в г. Майкоп.

Заместитель начальника службы организации кинологической деятельности Дальневосточной оперативной таможни Игорь Сазонов рассказал, что на таможенной границе Дальневосточного региона несут службу 78 собак. Они обучены на поиск наркотиков и сильнодействующих веществ, объектов дикой флоры и фауны, табака, денежных знаков и шесть собак обучены на поиск янтаря.

С начала текущего года с помощью четвероногих «таможенников» было обнаружено 72 нарушения при перемещении табачных изделий, биоресурсов, наркотиков, СДВ и валюты.

Наиболее значимые обнаружения. Русский спаниель по кличке «Лаки Лайк», воспитанник владивостокского кинолога Эльвиры Лебедевой, помог обнаружить незадекларированные гражданином КНДР почти 34 тысячи долларов. Немецкая овчарка по кличке «Притти Бриллианс», подопечная кинолога Веры Сиваковой, помогла обнаружить дериваты кабарги у гражданина Р. Корея, которые он пытался вывезти из России контрабандным способом.

В настоящее время, отметил Игорь Сазонов, дальневосточные кинологи проводят масштабную замену служебных собак, достигших предельного срока службы, на молодое поголовье, которое ещё предстоит обучить на поиск запрещенных веществ и объектов.

В завершающий день соревнований для зрителей прошли показательные выступления. Свои умения продемонстрировали не только таможенные кинологи со своими подопечными, но и кинологи других силовых структур Приморского края, а также представители клуба служебного собаководства города Владивостока.

Начались выступления с кинологического фристайла – танцев с собаками. Открылся «собачий бал» страстным танго лабрадора Юман со своей хозяйкой Валерией Скалич. Кинолог Владивостокской таможни Екатерина Евстропова, вице–чемпион России по кинологическому многоборью и кинологическому фристайлу, исполнила со своим четвероногим партнером Каштаном вальс.

Продолжили выступления демонстрацией «профессиональных» возможностей своих собак коллеги таможенников из других правоохранительных ведомств. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России продемонстрировали задержание нарушителя на границе. Специалисты кинологического центра УМВД России по Приморскому краю показали элементы задержания и конвоирования нарушителя. Со своей задачей прекрасно справился служебный пес по кличке «Полицай».

Представители клуба служебного собаководства Приморского края и таможенные кинологи показали на площадке навыки своих питомцев в скоростном прохождении трассы с препятствиями – аджилити.

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