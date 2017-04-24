Сотрудники администрации Владивостока приняли участие в субботнике вместе с тысячами горожан

В городе продолжается санитарный двухмесячник

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Сотрудники администрации Владивостока приняли активное участие в общегородском субботнике, который состоялся 22 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу муниципалитета. Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов вместе с коллегами высадил в сквере Суханова порядка 30 молодых лип.

"Традиция проводить общегородские субботники существует в стране уже долгие десятилетия. Это хорошее и доброе мероприятие, и я рад, что поработать, сделать свой город красивее сегодня вновь вышли тысячи жителей города", – поделился Константин Межонов.

Сотрудники администрации Владивостока также высадили молодые липы на ул. Толстого и пр. 100-летия Владивостоку, больше 70 деревьев разных пород появились в районе аллеи Дениса Давыдова на ул. Русской.

Кроме этого, муниципальные служащие организовали санитарную уборку сразу в нескольких районах краевого центра: на прибрежной полосе бухт Соболь, Патрокл, мыса Калузина, на откосе в районе железнодорожного переезда станции «Моргородок», в ландшафтно-парковой зоне ДВФУ на острове Русском.

В субботнике традиционно приняли участие и учреждения образования. На территории детских садов и школ педагоги, учащиеся и родители собирали слежавшуюся листву, белили деревья, окрашивали малые архитектурные формы.

Так, к акции по наведению чистоты присоединилась школа № 60.

«Считаю, что все должны принимать участие в общегородском субботнике. Мы любим свой город и должны относиться к нему бережно, совместно благоустраивать и делать еще красивее», – отметил Роман Юхманов, ученик 10 класса СОШ № 60.

К общегородскому субботнику присоединились управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и многие жители многоквартирных домов. Владивостокцы наводили порядок около своих домов – убирали слежавшуюся листву на газонах и в палисадниках, окрашивали поручни лестниц, а также малые архитектурные формы и лавочки.

«Хорошо, что традиция проводить субботники сохраняется. С удовольствием выходим с соседями, друзьями или коллегами, чтобы сделать город чище», – отметила жительница города Евгения Назарова.

«Мы предоставили по заявкам жителям многоквартирных домов инвентарь, землю и саженцы. Благодаря таким неравнодушным жителям теперь наш двор украшен цветами. Настроение сразу поднялось!» – рассказал сотрудник одной из управляющий компании Сергей Меркурьев.

Некоторые горожане решили провести субботник не только у себя во дворе.

«Субботник – это полезное и хорошее дело, объединяющее людей. Мы решили с друзьями провести его на Тигровой сопке. У каждого мусора есть свой "хозяин". У этого – молодежь, которая здесь собирается, и, к сожалению, не убирает за собой пакеты и прочее. Хотелось бы, чтобы горожане не засоряли город, – рассказал участник субботника Игорь Сеньчин. – Считаю, что наведение чистоты - общее дело всех. А начать можно с малого – перестать бросать мусор мимо урн. Тогда и город наш будет ещё чище и уютнее».

Отметим, в городе продолжается санитарный двухмесячник: силами коммунальных служб ведется уборка прибордюрной полосы дорог, механизированная уборка улиц, ремонт и покраска лееров, очистка газонов и откосов, завоз земли, высадка цветочной рассады, обрезка деревьев и кустарников, высадка новых зеленых насаждений, покраска опор наружного освещения, удаление самовольно размещенных надписей и листовок и многое другое.