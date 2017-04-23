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Политика и экономика

Появился рейтинг самых популярных среди российских чиновников авто

Информация по декларациям о доходах
Фото: SUWalls Фото: SUWalls
Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Эксперты, основываясь на доходах чиновников и депутатов РФ, назвали самые популярные авто у российской власти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Оказалось, что чаще всего чиновники покупают автомобили марки Mercedes-Benz. Заметим, в 183 декларациях о доходах (из 728) указана именно эта немецкая марка. И предпочтение отдают кроссоверам GL-класса.

Второе по популярности авто - это Toyota. 133 чиновника отдали предпочтение автомобилям этой компании. Особенно полюбилась модель Toyota Land Cruiser. Заметим, семья главы МВД РФ Владимира Колокольцева выбрала также эту машину.

Также в тройку лидеров входит Lexus. Задекларировали эту марку 67 чиновников. Особенно отмечают кроссовер RX.

Далее, на четвертой строчке предпочтений оказался BMW. Его отметили 59 чиновников. Парламентарии выбирают премиальный седан седьмой серии.

В ТОП-5 попал Volkswagen. Эту немецкую марку предпочитают 47 депутатов. И 13 семей, в их числе семья лидера КПРФ Геннадия Зюганова, приобрели кроссовер Touareg.

Далее отмечены автомобили Land Rover, ВАЗ/Lada, Audi, Nissan и ГАЗ. 

Кстати, отметим раритетный ГАЗ-21 «Волга», который принадлежит президенту России Владимиру Путину, - эта модель замыкает десятку автомобилей, которые предпочитают наши чиновники.

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