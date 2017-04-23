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Актуальный комментарий

Военные объяснили перемещение техники у границы с Северной Кореей

Идут "экзамены"?
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Все перемещения военной техники на Дальнем Востоке проходят исключительно в рамках плановых учений. Об этом заявил начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Никакой переброски военной техники к границе с КНДР на юге Приморья не ведется, заверил Гордеев.

По его словам, перемещение техники связано с учениями, которые проходили на забайкальском полигоне Телемба. Это плановые мероприятия боевой подготовки, никак не связанные с политикой, подчеркнул Гордеев. Он уточнил, что в войсках Восточного военного округа в период с 3 по 29 апреля проходит проверка боевой подготовки за зимний период обучения:

«В рамках ее соединения поднимаются по тревоге и совершают марш-броски, в том числе и на незнакомые полигоны», - сказал Гордеев, подчеркнув, что уже проведено 22 учения.

В Кремле не стали комментировать передвижения военной техники, отметив, что такая информация не относится к категории публичной.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что Россия укрепляет границу с КНДР, для чего стягивает туда военную технику. В качестве доказательства было, в частности, опубликовано видео, на котором запечатлен железнодорожный состав с бронетехникой.

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