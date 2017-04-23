Приморские врачи признаны лучшими на всероссийском конкурсе

В деле здравоохранения и профилактики болезней

Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Врачи Приморья удостоены высшей награды всероссийского конкурса «Здоровье нации» за реализацию проекта «Прогулка с врачом». Памятный знак и диплом победителям вручены на XI Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России», который проходит в Москве с 19 по 21 апреля.

Делегация врачей от Приморья представила на выставочной площадке России разные направления системы здравоохранения региона. Это профилактическое направление, сельское здравоохранение, а также здоровьесбережение в части оказания медицинской специализированной помощи и несколько проектов, среди которых и традиционная субботняя оздоровительная акция «Прогулка с врачом».

Отметим, что организаторами форума уже несколько лет выступают Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Министерство здравоохранения РФ. Мероприятия проводится при поддержке Совета Федерации, Государственной думы, ряда министерств и ведомств.

Для участников форума организаторы подготовили большую культурную и образовательную программу. По желанию можно было посетить мастер-классы, дискуссионные площадки, «круглые» столы, где обсуждались вопросы, планы по взаимодействию.

«Такой формат общения и обмен опытом безусловно не проходит бесследно. Мы возвращаемся с новыми планами и идеями по дальнейшей работе в области формирования здорового образа жизни у населения. И главное – это осознание того, что мы идем правильным курсом, что работа по формированию ЗОЖ – действительна очень важна и результативна», – говорит глава делегации главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра Анжела Кабиева

Отметим, что делегацию от Приморья поддержали общественные организации края, в том числе региональное отделение всероссийского общественного движения «Матери России» и АНО «Благое дело».

Добавим, что форум проводится в рамках подготовки заседания Государственного совета РФ по совершенствованию государственной демографической политики.