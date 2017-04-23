Во Владивостоке на улице Толстого высадили целую аллею молодых лип

22 апреля во Владивостоке прошел общегородской субботник

Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

22 апреля во Владивостоке прошел общегородской субботник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу муниципалитета. В нем участвовали школьники и студенты, сотрудники предприятий всех форм собственности, общественные организации, коммунальные службы и жители домов. Одним из адресов субботника стала улица Толстого, где специалисты муниципального учреждения "Содержание городских территорий" высадили целую аллею лип.

Работа началась ранним утром и уже к обеду здесь появилась аллея из 40 молодых лип.

Новые деревья в этом микрорайоне высажены взамен сухостойных и больных черемух, которые пришлось удалить ранней весной этого года. И вот сейчас здесь появились новые деревца.

«Сегодняшняя погода благоприятна для высадки деревьев и позволит корневой системе быстрее прижиться», – отметили в муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».

В течение дня молодые липы также были высажены на проспекте 100-летия Владивостока и в сквере Суханова. В общей сложности в приморской столице появилось 110 новых лип.

Отметим, в рамках санитарного двухмесячника в краевом центре ведутся работы по формовочной и санитарной обрезке деревьев, а также вырубке старых сухих деревьев. Эти мероприятия проводятся для улучшения экологической обстановки и придания эстетического вида зелёным насаждениям.