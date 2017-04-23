На аллее Дениса Давыдова во Владивостоке высажено более 70 деревьев

Береза, рябина, клен и другие виды деревьев теперь украшают улицу

Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Специалисты администрации города и Управления Росприроднадзора по Приморскому краю совместными усилиями высадили 22 апреля более 70 деревьев в районе аллеи Дениса Давыдова. Береза, рябина, клен и другие виды деревьев теперь украшают улицу Русскую во Владивостоке. Акция была приурочена к традиционному весеннему субботнику и Году экологии в стране, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"С удовольствием принимаем участие в субботнике! И надеемся, что город станет еще зеленее и краше", - говорит заместитель начальника управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Антон Бибиков.

Отметим, что 22 апреля также состоялась высадка 110 новых лип на ул. Толстого, пр. 100-летия Владивостоку и в сквере Суханова.