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Общество

На аллее Дениса Давыдова во Владивостоке высажено более 70 деревьев

Береза, рябина, клен и другие виды деревьев теперь украшают улицу
Фото: Администрация города Владивосток Фото: Администрация города Владивосток
Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Специалисты администрации города и Управления Росприроднадзора по Приморскому краю совместными усилиями высадили  22 апреля более 70 деревьев в районе аллеи Дениса Давыдова. Береза, рябина, клен и другие виды деревьев теперь украшают улицу Русскую во Владивостоке. Акция была приурочена к традиционному весеннему субботнику и Году экологии в стране, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"С удовольствием принимаем участие в субботнике! И надеемся, что город станет еще зеленее и краше", - говорит заместитель начальника управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Антон Бибиков.

Отметим, что 22 апреля также состоялась высадка 110 новых лип на ул. Толстого, пр. 100-летия Владивостоку и в сквере Суханова.

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