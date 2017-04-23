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Политика и экономика

В Находке появится автоматическая система контроля за угольной пылью

Задача поручена чиновникам, экологам и синоптикам
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Специальная система контроля за загрязнением воздуха в городе Находка Приморского края будет работать в круглосуточном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. В городе в ближайшее время должен быть разработан комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля, который должен включить в себя создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза.

Стивидоры обязались установить защитные экраны и купола, увлажнители, а также приобрести и передать городу современные пылеуборочные машины. Кроме того, они проведут озеленение города и высадят деревья на его улицах.

Кроме того, департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Росприроднадзором и Приморгидрометом поручено внедрить автоматическую систему контроля за загрязнением воздуха. Эта система будет смонтирована на границе санитарно-защитной зоны терминалов и будет работать в круглосуточном режиме. Все данные планируется публиковать в интернете в открытом доступе, а за малейшее нарушение - штрафовать стивидорные компании.

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