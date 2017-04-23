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Владивостокский автолюбитель выбил страйк из 5 припаркованных авто

Жители города уже не знают, где можно безопасно парковаться
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Житель Владивостока на автомобиле Nissan Wingroad выбил страйк из 5 припаркованных около дома по Тунгусская 46,автомобилей, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Теперь уже некоторые жители города и не знают, где можно безопасно припарковаться, потому что подобные аварии начинают явно "входить в моду" в приморской столице. 

Напомним, в ночь на 17 апреля 16-летний подросток устроил массовое ДТП во дворе дома по улице Анны Щетининой: пострадали 11 автомобилей. Так закончились "покатушки" пьяного парня на родительской машине. От народного гнева мальчика спасла мама.

А в воскресенье утром молодая автоледи серьезно разбила с десяток авто, припаркованных на Партизанском проспекте.

"Чисто оптовики", "Весеннее обострение!!", "Да теперь реально пошла гонка за количеством машин участвующих в ДТП, страйк хотят выбить?", "Мейнстрим какой-то", "Это просто эпидемия какая-то" пишут интернет-комментаторы. Кто-то веселится: "Скоро бабка лет 90 на БелАЗе в центре проедет". А кто-то даже всерьез задумался: "Пойду ка я свою машину прятать, подскажи до какого города эта эпидемия ещё не дошла?".

Фото: Инстаграм

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