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Конец света-2017: подробности, дата

Оценки ученых расходятся
Фото: Vsluh.net Фото: Vsluh.net
Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Конец света может наступить осенью 2017 года: по словам ученых, Земля столкнется с неким небесным телом, в результате чего все живое на планете будет уничтожено, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Специалисты предупреждают, что неопознанный объект больших размеров столкнется с нашей планетой 12 октября. 

В настоящее время небесное тело диаметром свыше 40 метров, несется к Земле на огромной скорости. После столкновения, по мнению ученых, озоновый слой планеты будет разрушен, что приведет к гибели всего живого.

Однако астроном Игорь Лопин говорит, что не стоит спешить с подобными пессимистичными прогнозами. Так как во-первых, космические объекты часто меняют траекторию полета, а во-вторых, столкновение с астероидом может привести к локальным разрушениям, однако это не будет глобальной катастрофой.

Напомним, что ранее ученые предсказывали конец света и в сентябре 2015 года, но тогда апокалипсиса не случилось.

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