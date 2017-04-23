На острове Русский собрали две тонны мусора

Субботник прошел в «Геологическом разрезе Чернышева»

Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Более 50 человек убрали почти две тонны мусора на острове Русский во Владивостоке в ходе субботника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Субботник прошел на территории памятника природы «Геологический разрез Чернышева». Участники акции убрали и распилили выброшенные морем на берег деревья, очистили от бытового мусора побережье и прилегающую территорию.

«Многие, кто приехал на субботник, восхищались красотой этого места, но не знали, что оно является памятником природы», – рассказал директор департамента природных ресурсов региона Александр Коршенко.

Всего в Приморском крае 204 памятника природы, на многих из которых 22 апреля проводились субботники.