Сильный пожар произошел в Надеждинском сельском поселении Приморского края: полностью сгорела деревянная дача, сообщает корреспондент РИА VladNews. Вероятная причина возгорания - неисправное печное отопление. Пострадавших нет. В причинах произошедшего разбираются специалисты.
Сильный ночной пожар произошел в Приморье
Пострадавших нетВладивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.
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