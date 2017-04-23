Молодой приморец нагло отобрал телефон у своего знакомого

Преступление раскрыто по "горячим следам"

Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

19-летний житель поселка Лучегорск Приморского края нагло отобрал мобильный телефон у своего 43-летнего знакомого: он просто попросил при встрече с потерпевшим телефон - и скрылся с мобильником, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Потерпевший неделю безрезультатно ждал, пока злоумышленник вернет гаджет, несколько раз просил вернуть телефон. Но, так и не дождавшись, обратился в полицию.

Предмет преступления был изъят в ходе личного досмотра задержанного злоумышленника. Телефон возвращен законному владельцу, а задержанного доставили в отдел полиции.

Возбуждено дело по статье 161 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.