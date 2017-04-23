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Общество

Во Владивостоке проходят рейды по нелегальным парковкам

Обнаружено 7 незаконных предпринимателей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За минувшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Русская, Луговая, Адмирала Горшкова, Давыдова, Баляева и проспекте 100- летия Владивостоку.

Составлено 7 протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2017 года в отношении организаторов и работников несанкционированных автостоянок сотрудники полиции составили 78 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан – 41.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции №1 (Ленинский район) 226-71-71

Отдел полиции №2 (Первомайский район) 227-65-63

Отдел полиции №3 (Первореченский район) 240-38-65

Отдел полиции №4 (Фрунзенский район) 265-53-41

Отдел полиции №5 (Советский район) 232-05-26

Отдел полиции №6 (Океанский) 238-80-03

Отдел полиции №9 (о.Русский) 249-09-27  

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