Приморье обрабатывают от клещей

Акарицидной обработке подвергнут 1 200 гектаров

Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

В 2017 году в Приморье запланировано проведение противоклещевой обработки на территории 601 объекта, расположенного во всех муниципальных образованиях края: площадь обработки - 1 200 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Это места, где расположены оздоровительные учреждения для детей и взрослых, базы отдыха и туризма, парки, скверы, а также кладбища и другие.

На данный момент 332 контракта на проведение акарицидных обработок, что составляет 55,2% от общего количества запланированных объектов. Обработки уже проведены на 64 объектах (103 гектара) на территории Лесозаводска, Дальнереченска, Уссурийска, Партизанска, Артёма, Кировского и Спасского районов - в том числе на территории 19 детских летних лагерей; площадь обработки - 30,4 гектара, в 22 детсадах - 14,1 гектара, около на 2 больниц (5 гектаров), на 4 базах отдыха (5 гектаров); на 8 кладбищах (37,5 гектаров); в 2 парках (7 гектаров) и на 7 прочих объектах (4 гектаров).

Во Владивостоке будет проведена противоклещевая обработка и дератизация кладбищ «Лесное» и «Морское», а также ландшафтно-парковой зоны кампуса ДВФУ. Обработка началась.

Перед обработкой акарицидными средствами участки, наиболее часто посещаемые людьми (в том числе дорожки, детские площадки) освобождают от растительности, лесной подстилки и прошлогодней листвы, в которой могут находиться клещи. Остальная травянистая растительность, где выявлены клещи, подлежит акарицидной обработке.

В Приморье клещи распространены повсеместно и являются неотъемлемой частью экосистемы. На участках леса, расположенных в природных очагах клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза, часто посещаемых населением и не подлежащих противоклещевым обработкам, устанавливают предупредительные щиты с надписями типа: "Осторожно! Клещи!".

Жителям Приморья нужно помнить: неспецифической профилактикой инфекций, передающихся при контакте с иксодовыми клещами, также является индивидуальная защита от нападения клещей (использование защитной одежды, репеллентных (отпугивающих клещей) и акарицидных (убивающих клещей) средств в виде аэрозолей либо эмульсий индивидуального использования, соблюдение правил поведения на опасной территории).

В случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить и обратиться в медицинскую организацию. Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводятся экспресс-исследования для определения его зараженности на инфекции, передающихся клещами: клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой риккетсиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ).

На территории края эти исследования проводят 21 лаборатория во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Лесозаводске, Находке, Дальнегорске, Дальнереченске, Арсеньеве, Партизанске, а также в районах: Кировский, Кавалеровский, Красноармейский, Пожарский, Черниговский, Чугуевский.