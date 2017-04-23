Версия: Расстрелявший людей в ФСБ Хабаровска подросток был последователем «приморских партизан»

О том, что же все-таки произошло в тот день

Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Правоохранительные органы проверяют версию о том, что расстрелявший людей в ФСБ Хабаровска 17-летний Антон Конев был последователем группировки бандитов, нападавших на полицейских в Приморском крае в 2010 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Напомним, что после расстрела посетителей и сотрудника ФСБ по Хабаровскому краю было возбуждено уголовное дело по трем статьям: за незаконный оборот оружия, убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В настоящее время оперативники заняты поиском сообщников.

По имеющимся данным, напавший на приемную ФСБ Антон Конев жил в серой панельной многоэтажке, расположенной на Тихоокеанской улице. Сейчас сотрудники ФСБ проводят обыски в его квартире и допрашивают родственников.

Надо сказать, что этот район считается неспокойным: окраина Хабаровска, промзона. Сразу за домами тянется железная дорога, потом идут корпуса нефтебазы. Неподалеку расположен стрелковый клуб «Хаммер», где обычно тренировались чоповцы. Выяснилось также, что парень серьезно интересовался оружием и часто ходил туда пострелять с товарищами. За час до того, как Антон приехал к управлению ФСБ, на этот клуб было совершено нападение. В числе напавших был и Антон.

«В стрелковом клубе Хабаровска Конев похитил карабин «Сайга» и два пистолета, предварительно убив инструктора», - сообщается в Центре общественных связей ФСБ.

Из кобуры инструктора злоумышленники забрали пистолет Ярыгина, а из клуба вынесли 25 единиц оружия, в числе которых была и «сайга», из которой Антон час спустя открыл огонь по силовикам.

Местное управление Росгвардии сейчас проводит проверку в тире, чтобы выяснить насколько грамотно там была организована безопасность. Не исключено, что клубу грозит лишение лицензии. Кроме того, начались проверки и в других стрелковых клубах города.

Забрав оружие, Антон Конев отправился в сторону управления ФСБ, которое находится в 10 минутах езды от стрелкового клуба. К тому моменту как Антон оказался у здания ФСБ, на часах уже было пять часов вечера. Он спрятал оружие, предположительно, в сумке. Подросток хотел выманить людей, отвечающих непосредственно за антитеррористическую безопасность, в приемную. С этой целью Конев рассказал дежурным легенду, якобы хочет выдать имена членов местной экстремистской ячейки. Чтобы выслушать посетителя, из своего кабинета спустился один из офицеров отдела по борьбе с терроризмом.

Увидев оперативника, злоумышленник выхватил пистолет и стал стрелять в правоохранителя практически в упор, в результате чего сотрудник ФСБ скончался на месте. Израсходовав магазин пистолета, подросток выхватил из сумки «сайгу» и открыл беспорядочный огонь по остальным людям, находившимся в помещении. От пуль подростка на месте погиб переводчик - выходец из стран СНГ. Другой переводчик, его коллега, получил серьезное ранение в грудную клетку, но выжил. Сейчас его оперируют в местной больнице.

Беспорядочная стрельба в закрытом пространстве привела к смерти и самого Антона: одна из пуль «сайги» срикошетила от стены и попала в стрелка. Конев упал, и подоспевшие сотрудники ФСБ ликвидировали его.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовные дела по трем статьям УК РФ: «Убийство двух и более лиц», «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В настоящее время правоохранители проверяют версию, что Конев был последователем «приморских партизан». Следует уточнить, что так называли группировку экстремистов, которая семь лет назад держала в страхе все Приморье. Они расстреливали местных силовиков и грабили обычных граждан. Сейчас они осуждены — пожизненно, либо на крупные сроки.

Отметим, что эту группировку прозвали «партизанами» за то, что они прятались от преследования в тайге.