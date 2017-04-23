Во Владивостоке задержана новая партия поддельных китайских игрушек

Контрафакт изъят

Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивосток из КНР в адрес российского ООО морским транспортом в контейнере поступил товар – игрушки для детей; партия оказалась с "сюрпризом", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. При проверке документов на пластмассовых роботов с маркировкой «STAR WARS» (864 штуки) стало известно, что товар является контрафактом.

В отношении импортера возбуждено административное дело по статье 14.10 КоАП РФ. Контрафактные роботы изъяты. Проводится расследование. ООО грозит штраф на 50-200 тысяч рублей с конфискацией товара.

Всего с 1 января Владивостокской таможней возбуждено 7 дел о попытках ввоза поддельных игрушек под марками «Маша и Медведь», «Lego», «BMW», «POKEMON», «PIKACHU».

Необходимо учесть, что если незаконное использование товарного знака причинило крупный ущерб либо совершено неоднократно, то виновное лицо подлежит уже уголовной ответственности - по статье 180 УК РФ. В 2017 году на Владивостокской таможне было выявлено 4 подобных факта.