Под Владивостоком замечены танковые колонны

Очевидцы нагнетают истерию?

Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

В социальных группах в интернете нагнетается истерия по поводу вероятного конфликта в Северной Кореей, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Очевидцы утверждают о наличии танков под Владивостоком, приезде и расселении военных, перегрузке техники на Второй речке. В качестве доказательств приводятся фото. "Да уж, скоро будем жить в погребах", - заключают очевидцы.

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Фото: Очевидцы