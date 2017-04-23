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Общество

Под Владивостоком замечены танковые колонны

Очевидцы нагнетают истерию?
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

В социальных группах в интернете нагнетается истерия по поводу вероятного конфликта в Северной Кореей, сообщает корреспондент РИА VladNews. 

Очевидцы утверждают о наличии танков под Владивостоком, приезде и расселении военных, перегрузке техники на Второй речке. В качестве доказательств приводятся фото. "Да уж, скоро будем жить в погребах", - заключают очевидцы.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Фото: Очевидцы

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