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23 апреля - Антипасха у христиан

Второе название - Красная горка, начинают играть свадьбы
Фото: newsyou.info Фото: newsyou.info
Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

23 апреля - это праздник Антипасха у христиан в 2017 году: в этот день, на 8-й день после Воскресения Иисус Христос явился одиннадцати своим апостолам, включая Фому, который не верил в воскрешение своего Учителя, сообщает РИА VladNews. Только увидев Христа перед собой, Фома уверовал в чудо (отсюда широко распространенное выражение "Фома неверующий"). Однако уверовав, Фома обошёл со своей проповедью почти всю землю. Он основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. По некоторым сведениям, он донес христианское учение до Китая. Фома не пожалел своей жизни во имя Христа.

Антипасха, или Фомино восресенье, приходится на следующее воскресенье после Пасхи - поэтому дата у этого праздника "плавающая". 

Восточные славяне называли этот праздник Красной горкой: это воскресенье открывало собой период, когда после долгого перерыва, от Масленицы и до окончания посевных работ, начинали заключать браки.

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