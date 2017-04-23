23 апреля - Антипасха у христиан

Второе название - Красная горка, начинают играть свадьбы

Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

23 апреля - это праздник Антипасха у христиан в 2017 году: в этот день, на 8-й день после Воскресения Иисус Христос явился одиннадцати своим апостолам, включая Фому, который не верил в воскрешение своего Учителя, сообщает РИА VladNews. Только увидев Христа перед собой, Фома уверовал в чудо (отсюда широко распространенное выражение "Фома неверующий"). Однако уверовав, Фома обошёл со своей проповедью почти всю землю. Он основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. По некоторым сведениям, он донес христианское учение до Китая. Фома не пожалел своей жизни во имя Христа.

Антипасха, или Фомино восресенье, приходится на следующее воскресенье после Пасхи - поэтому дата у этого праздника "плавающая".

Восточные славяне называли этот праздник Красной горкой: это воскресенье открывало собой период, когда после долгого перерыва, от Масленицы и до окончания посевных работ, начинали заключать браки.