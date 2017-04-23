Тяжелое ДТП произошло в Приморье

Автолюбителя выбросило из салона в лес

Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Превышение скорости окончилось тяжелой аварий на перевале в районе Находки в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews. Водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Силой удара автолюбителя выкинуло из салона: он пролетел несколько метров и упал в лесу. Мужчина ехал один. Автомобиль получил сильные механические повреждения.

Мужчина в тяжелом состоянии без сознания доставлен в районную больницу, За его жизнь борются врачи.

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