Владивостокский водитель собрал в аварии 10 автомобилей

И попытался скрыться с места ДТП без колеса

Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Владивостокский водитель за рулем автомобиля марки Mercedes собрал в аварии порядка 10 припаркованных авто - и попытался скрыться с места ДТП без заднего левого колеса, сообщает корреспондент РИА VladNews. Машины, припаркованные и справа, и слева, получили серьезные повреждения. Авария произошла на Партизанском проспекте: съезд с Некрасовской на кольцо Партизанского проспекта по односторонней. По предварительным данным, за рулем была девушка.

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