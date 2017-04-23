Во Владивостоке отменены два авиарейса

Сбои в расписании на внутрирегиональных маршрутах

Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 230 апреля, , сообщает РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.

Отменен был авиарейс на 08:05 "Владивосток-Преображение". Также отменен обратный рейс на 09:45.

Задерживается рейс из Приморской столицы в поселок Кавалерово: самолет должен был вылететь в 08:30. Также задерживается рейс "Владивосток-Дальнегорск" на 10:45.

Задерживаются рейсы во Владивосток: на 11:15 из Кавалерово, на 13:55 из Дальнегорска.

Раннее прибытие - рейсы из Южно-Сахалинска во Владивосток на 11:55 - SU-4131, OZ-6578 и S7-3210 (опережение расписания примерно на 25 минут).

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.