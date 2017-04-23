Владивостокский водитель собрал в аварии 10 автомобилей 10:55, 23 апреля Владивостокский водитель собрал в аварии 10 автомобилей (Фото)
Во Владивостоке отменены два авиарейса 10:21, 23 апреля Во Владивостоке отменены два авиарейса
Десять междугородних рейсов из Владивостока отменены 10:06, 23 апреля Десять междугородних рейсов из Владивостока отменены
Новостная лента
Апрель, 23 воскресенье
11:08
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
11:08
Пластиковые отходы угрожают экологии
11:08
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
10:55
Владивостокский водитель собрал в аварии 10 автомобилей Фото
10:21
Во Владивостоке отменены два авиарейса
10:06
Десять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:47
Гороскоп на 23 апреля
09:25
Во Владивостоке вечером будет туман
06:07
Ученые назвали любимые виды спорта мужчин-изменщиков‍
04:20
В Приморье назвали приоритетные направления в здравоохранении
02:11
Список овощей, которые сдерживают процесс похудения
00:00
«Матери России» обменялись опытом профилактики сиротства в Приморье
Апрель, 22 суббота
22:55
Алкоголь опаснее для женщин, чем для мужчин
21:40
В Приморье пройдет мастер-класс известных кинематографистов
20:32
Приморский автолюбитель отправил свой транспорт прямиком в кювет Фото
19:21
Серьезно ДТП произошло на трассе Благовещенск - Белогорск Фото
18:15
Пятимесячный малыш погиб при ДТП в Приморье Фото
17:49
Генконсул Северной Кореи в Приморье неожиданно покинул свой пост
17:32
На кладбище в Приморье произошло ДТП Фото
17:19
Несовершеннолетний пешеход пострадал в Приморье Фото
16:58
Ученые: Призраков не существует
16:42
В Находке автолюбитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода
16:27
Эвакуаторщики добрались и до спортивной набережной Владивостока Фото
16:11
Стали известны подробности вооруженного нападения на здание ФСБ в Хабаровске
15:53
Уничтоженный сквер на Бестужева восстановили во Владивостоке Фото
15:39
Эвакуаторы продолжают работать во Владивостоке
15:25
Турнир Fight Nights Global 63 прошел во Владивостоке Фото
15:11
Серьезное ДТП произошло на трассе Седанка - Патрокл Фото
14:50
Из-за весеннего половодья разлившаяся река затопила несколько десятков домов в Приморье
14:36
Еще один автолюбитель не удержал свой авто на трассе в Приморье Фото
14:22
Артисты Тихоокеанского флота выступили перед филиппинскими моряками
14:05
Пенсионерки Приморья сразились за звание лучшего интернет-пользователя
13:43
В Приморье из-за палов огонь перекинулся на жилые дома
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4119 (58) от 21 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Горожан призвали взяться за метлы и кисти
Пороховая бочка на Корейском полуострове
Центральная площадь стала продуктовой. На два дня
ПЭТ-исследованиям добавят препаратов
«Бессмертному полку» нужны волонтеры
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Во Владивостоке отменены два авиарейса

Сбои в расписании на внутрирегиональных маршрутах
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 230 апреля, , сообщает РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.

Отменен был авиарейс на 08:05 "Владивосток-Преображение". Также отменен обратный рейс на 09:45.

Задерживается рейс из Приморской столицы в поселок Кавалерово: самолет должен был вылететь в 08:30. Также задерживается рейс "Владивосток-Дальнегорск" на 10:45. 

Задерживаются рейсы во Владивосток: на 11:15 из Кавалерово, на 13:55 из Дальнегорска. 

Раннее прибытие - рейсы из Южно-Сахалинска во Владивосток на 11:55 - SU-4131, OZ-6578 и S7-3210 (опережение расписания примерно на 25 минут).

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Десять междугородних рейсов из Владивостока отменены
10:06, 23 апреля 2017 Десять междугородних рейсов из Владивостока отменены

Расписание отмены

Гороскоп на 23 апреля
09:47, 23 апреля 2017 Гороскоп на 23 апреля

Звезды склоняют к реализации задумок во всех областях

Во Владивостоке вечером будет туман
09:25, 23 апреля 2017 Во Владивостоке вечером будет туман

Прогноз погоды на воскресенье

Ученые назвали любимые виды спорта мужчин-изменщиков‍
06:07, 23 апреля 2017 Ученые назвали любимые виды спорта мужчин-изменщиков‍

1,75 тысяч мужчин приняли участие в опросе

В Приморье назвали приоритетные направления в здравоохранении
04:20, 23 апреля 2017 В Приморье назвали приоритетные направления в здравоохранении

Совещание с главными врачами региона

«Матери России» обменялись опытом профилактики сиротства в Приморье
00:00, 23 апреля 2017 «Матери России» обменялись опытом профилактики сиротства в Приморье

Устройство детей, лишенных родительской заботы и тепла, в семьи

Ученые: Призраков не существует
16:58, 22 апреля 2017 Ученые: Призраков не существует

Данное явление можно объяснить при помощи физики