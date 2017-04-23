Десять междугородних рейсов из Владивостока отменены

Расписание отмены

Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 апреля, на владивостокском автовокзале отменены десять междугородних автобусных рейсов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".

Отменены рейсы: