Десять междугородних рейсов из Владивостока отменены

Сегодня, 23 апреля, на владивостокском автовокзале отменены десять междугородних автобусных рейсов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".
Отменены рейсы:
|501
|Владивосток - Уссурийск
|09:25
|512
|Владивосток - Хороль
|09:30
|520
|Владивосток - Арсеньев
|09:30
|527
|Владивосток - Черниговка
|11:10
|534
|Владивосток - Сибирцево
|11:37
|522
|Владивосток - Покровка
|13:30
|518
|Владивосток - Дальнереченск
|14:45
|536
|Владивосток - Врангель
|14:50
|506
|Владивосток - Находка
|15:45
|513
|Владивосток - Партизанск
|18:15