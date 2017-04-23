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Десять междугородних рейсов из Владивостока отменены

Расписание отмены
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 апреля, на владивостокском автовокзале отменены десять междугородних автобусных рейсов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".

Отменены рейсы:

501 Владивосток - Уссурийск 09:25 512 Владивосток - Хороль 09:30
520 Владивосток - Арсеньев 09:30 527 Владивосток - Черниговка 11:10
534 Владивосток - Сибирцево 11:37 522 Владивосток - Покровка 13:30
518 Владивосток - Дальнереченск 14:45 536 Владивосток - Врангель 14:50
506 Владивосток - Находка 15:45 513 Владивосток - Партизанск 18:15
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