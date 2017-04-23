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Общество

В Приморье сегодня сохраняется риск пожаров

Основная причина лесных пожаров - беспечность и невнимательность людей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

23 апреля местами в центральных и восточных районах Приморского края сохранится четвертый (высокий) класс пожарной опасности леса по метеоусловиям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примгидромет.  

Как отмечают спасатели, основным виновником лесных пожаров является человек - точнее, его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в результате палов и сжигания мусора на дачах и приусадебных участках, в местах пикников, во время охоты, от брошенной горящей спички, не потушенной сигареты. Например, во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу также служит причиной возникновения лесного пожара.

Статистика показывает, что всплеск природных пожаров происходит в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу.

Напомним, в Приморье введён особый противопожарный режим. Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований. За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Всего с начала года зарегистрировано 247 лесных пожаров.

При обнаружении пожара - звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей - 101.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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