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Общество

В начале следующей недели над Приморьем пройдет циклон

Погода будет неустойчивой
Фото: astronet.ru Фото: astronet.ru
Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

В начале следующей недели погода в Приморье сохранится неустойчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примгидромет.

В ночь на понедельник над краем на фоне поля пониженного атмосферного давления будут перемещаться атмосферные фронты, которые вызовут осадки различной интенсивности. Ночной фон температуры +1…+7°C, на востоке воздух будет выхолаживаться до −1…−5°C. Днём атмосферное давление будет расти, осадки уменьшатся, и небо прояснится. Максимальная температура воздуха в континентальных районах +11…+19°C, в прибрежных районах +6…+10°C.

Однако уже во вторник погода снова ухудшится. С запада подойдёт циклонический вихрь и будет медленно смещаться над Приморским краем. Осадки вновь возобновятся, похолодает. Максимальная температура +5...+14°C. Улучшение погоды прогнозируется в середине недели.

Во Владивостоке дожди наиболее вероятны в ночь на понедельник, ночью и утром во вторник. Ветер свежий. Температурный фон ночью +2…+5°C, днём +9...+12°C. 

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